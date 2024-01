Corinthians supera Guarani nos pênaltis e segue vivo na Copinha

Não teve facilidade, mas o Corinthians superou o Guarani por 5 a 4 na disputa de pênaltis (após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar), nesta sexta-feira (12) no estádio Bento de Abreu, em Marília, para avançar para a 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Após um primeiro tempo sem gols, o Timão abriu o placar aos 9 minutos da etapa final com um belo gol de Higor, um chute de fora da área que morreu no ângulo do gol adversário. Mas o Guarani conseguiu igualar dois minutos depois com Rafael em jogada de contra-ataque.

Mesmo com a ducha de água fria o Corinthians não desanimou e conseguiu voltar a ficar em vantagem, graças a Pedrinho aos 18 minutos. Porém, aos 45 minutos Bruninho arrancou o empate para o Bugre, forçando a disputa de pênaltis.

Nas penalidades o Timão foi perfeito, com Léo Mana, Breno Bidon, Thomas Lisboa, Bahia e João Pedro Tchoca. Além disso, o goleiro Felipe Longo defendeu uma penalidade e garantiu a classificação.

O Timão, que é o maior campeão da história da competição (com dez títulos), mede forças na próxima etapa da competição com o Atlético-GO, que goleou o Marília por 5 a 1 para avançar.

Queda do Fluminense

Se o maior vencedor da Copinha segue vivo, o Fluminense, o segundo maior vencedor da competição ao lado do Internacional (com cinco títulos cada), perdeu de 3 a 2 para o Ituano e foi desclassificado.

Outros resultados:

– Grêmio 4 x 1 Mirassol

– Botafogo 0 x 2 Novorizontino

– Atlético-GO 5 x 1 Marília

– Tanabi 1 (1) x 1 (4) Athletico-PR

– Desportivo Brasil 2 (3) x 2 (5) América-MG

– Chapecoense 4 (4) x 4 (5) Tiradentes-PI- Fortaleza 4 x 0 Internacional

-Capital-DF 4 x 0 Capivariano

– Coimbra 1 (3) x 1 (2) Figueirense

– Ferroviária 3 x 2 Gama

– Criciúma 2 x 1 São-Carlense

– XV de Jaú 0 (2) x 0 (3) CRB

– Catanduva 1 (4) x 1 (5) Ponte Preta

– Ceará 1 (2) x 1 (4) São Paulo

Com informações da Agência Brasil.

