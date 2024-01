Anvisa proíbe lotes de fórmula infantil; saiba qual marca e lotes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu preventivamente, nesta sexta-feira (12), seis lotes da fórmula infantil de leite em pó Nutramigen.

Decisão aconteceu após o U.S. Food and Drug Administration (FDA), o órgão regulador de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, determinar o recolhimento voluntário de lotes do produto por uma possível contaminação por Cronobacter sakazakii, uma bactéria relacionada a quadros de meningite.

Até o momento, não foi identificado nenhum lote no Brasil. De acordo com a Anvisa, os produtos foram exportados para Argentina, Bélgica, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Irlanda, Israel, Jamaica, México, Nicarágua, Peru, Polônia, Espanha, Reino Unido e Venezuela.

O suplemento infantil é fabricado pela Reckitt/Mead Johnson Nutrition, dos Estados Unidos. De acordo com a empresa e o FDA, até o momento não há casos de infecções relacionados ao consumo dos lotes do produto.

Veja quais lotes foram proibidos:

* ZL3FHG

* ZL3FMH

* ZL3FPE

* ZL3FQD

* ZL3FRW

* ZL3FX

*** Para identificação na embalagem, basta ver na tampa do produto ou na parte inferior

O que fazer se encontrar um dos lotes banidos?

A Anvisa orienta que o consumidor verifique se, na embalagem, o lote impresso está no rótulo do produto. Se o produto pertencer a um dos lotes recolhidos, o produto não deve ser utilizado ou oferecido para o consumo por bebês.

Com informações do SCC10.

