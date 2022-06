Clubes decidem criar nova entidade e acentua racha sobre a Liga Brasileira

Em reunião na tarde de hoje (8) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os 25 clubes que não aderiram a Libra, assinaram um acordo para formatação de mais uma entidade. Com isso, agora serão dois blocos de clubes fundados que discutirão o futuro do futebol brasileiro.

A criação dessa nova entidade, de acordo com site UOl contém alguns clubes da série A como: Fluminense, Atlético-MG, Internacional, Atlhético-PR e América-MG. Até o momento, a entidade não tem um nome formal definido pelos dirigentes.

Apesar da criação desse novo bloco, a possibilidade de conversa com clubes de outro grupo segue aberta.

Confira a divisão:

Clubes fora da Libra e na nova entidade: América-MG, Atlético-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Avaí, Brusque, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, CSA, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sampaio Côrrea, Sport, Tombense e Vila Nova

Clubes na Libra: Botafogo, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Guarani, Ituano, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Santos, São Paulo e Vasco.

