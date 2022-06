Oitavas da Copa do Brasil: Palmeiras x SP e Fla x Galo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu em sorteio na tarde desta terça-feira (7), os confrontos das oitavas de finais da Copa do Brasil de 2022. Os jogos serão nas semanas de 22 de junho e 13 de julho.

De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, depois das oitavas de finais, a CBF vai realizar um novo sorteio, que definirá os confrontos dos chaveamentos até a decisão, prevista para os dias 12 e 18 de outubro.

Vejam os confrontos:

Os times que estão à direita decidem em casa.

Corinthians x Santos

São Paulo x Palmeiras

Bahia x Athletico-PR

Atlético-GO x Goiás

Fortaleza x Ceará

Fluminense x Cruzeiro

América-MG x Botafogo

Atlético-MG x Flamengo

As datas e horários dos jogos serão confirmados pela entidade.

Dos 16 times que continuam na competição, 14 deles estão na elite do campeonato brasileiro. Apenas Bahia e Cruzeiro, atualmente, estão na série B. Os classificados para das quartas de finais receberão uma premiação de R$ 3,9 milhões.

