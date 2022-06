Após chuva de uma hora, Capital enfrenta problemas com alagamentos e semáforos desligados

A previsão de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento para a tarde de hoje (8), foi confirmada e várias regiões da Capital tiveram quedas de árvores, alagamentos e semáforos intermitentes. A região do centro teve alguns pontos de alagamentos.

No bairro Taveirópolis, moradores dizem que a chuva foi intensa e os ventos assustaram quem passava pelas ruas do bairro.

Segundo a Corpo de Bombeiros, as equipes atenderam diversas ocorrências de quedas de árvores nos bairros: Nova Campo Grande, Santa Mônica, Núcleo Industrial (2 quedas) e Vila Popular.

Na Vila Glória uma leitora registrou os ventos e a chuva forte na região. “Aqui na região central o tempo escureceu e parecia noite às 16h30”, relatou.

O córrego Prosa localizado na Avenida Ricardo Brandão, quase transbordou e preocupou motoristas que passavam pela região.

Na Avenida Ernesto Geisel, também no centro da Capital, o Rio Anhanduí quase transbordou em frente a um Shopping, próximo ao pontilhão da Avenida Salgado filho.

Colaborou a repórter Vivian Bacarji.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.