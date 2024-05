Em Nova Andradina, fundação de Esports abre inscrições para futebol society

Na cidade de Nova Andradina, localizada há 298 km da capital, Campo Grande foram abertas ontem(3) as inscrições para a modalidade de Futebol Society, que faz parte da segunda etapa dos Jogos Abertos da cidade. A organização é da Fundação Nova-Andradinense de Esportes e Lazer(Funael)

As equipes interessadas em participar devem se inscrever por meio do link. Após a inscrição, um técnico da FUNAEL entrará em contato com o responsável pela equipe para fornecer o login e a senha para cadastrar os atletas no sistema da fundação.

As partidas serão realizadas no Estádio Municipal Luis Soares de Andrade (Andradão) e estão programadas para acontecer às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir do dia 15 de maio. A organização dos Jogos Abertos em breve divulgará a tabela completa da competição, incluindo horários e locais das partidas.

Os Jogos Abertos são promovidos pela Prefeitura de Nova Andradina, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEMEC) e da Fundação Nova-andradinense de Esporte e Lazer (FUNAEL).

A competição é uma excelente oportunidade para os amantes do futebol Society demonstrarem suas habilidades e promoverem a integração esportiva na cidade.

