Data de vestibular e implantação do curso de engenharia civil na UEMS em Nova Andradina são definidas

A aguardada implantação do curso de Engenharia Civil no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Nova Andradina vai se tornar oficial na cidade. Em uma reunião no dia foi anunciada que já tem uma data definida para o vestibular da UEMS coma inclusão do curso. O anúncio foi feito pelo reitor da instituição, Laércio Alves de Carvalho, ao prefeito Gilberto Garcia.

Acompanhado pelo diretor da unidade da UEMS de Nova Andradina, Sonner Arfux Figueiredo, pela pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, Erika Ferri, e pelo diretor de Infraestrutura da Uems de Dourados, Alencar Ferri, o Reitor revelou que o primeiro vestibular está previsto para setembro deste ano, com a oferta inicial de 40 vagas para um curso com duração de cinco anos.

“Agora estamos aguardando os trâmites burocráticos internos para que o curso seja efetivamente implantado”, comentou Carvalho.

Nova Andradina reconhecida pelo polo educativo e econômico na região tem tido destaque pelo dinamismo e capacidade de atrair grandes investimentos. Com a chegada do curso de Engenharia Civil esse fator pode ser impulsionado no setor de desenvolvimento e infraestruturas.

Segundo Carvalho, o curso de Engenharia Civil da UEMS local terá uma abordagem inovadora, centrada na sustentabilidade, inteligência artificial, saneamento básico e energias renováveis. “Com uma formação mais ampla, a proposta do curso visa atender as demandas emergentes do Estado e da sociedade”, explicou o Reitor.

Sonner Arfux complementou ao afirmar que será “uma formação moderna e dinâmica, preparando profissionais para enfrentar os desafios contemporâneos, como cidades sustentáveis, energias renováveis e infraestrutura urbana”.

O processo de estudo para implantação do curso teve início em 2011, na primeira gestão do prefeito Gilberto Garcia, quando professores da UEMS e representantes do Governo Municipal se reuniram para estudar a viabilidade da graduação. Desde então, a comunidade de Nova Andradina aguardava ansiosamente pela novidade.