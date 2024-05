Madonna, a ‘Rainha do Pop’ no Brasil!

Cantora fará show gratuito neste sábado (4) na orla de Copacabana, no Rio e fãs de MS fazem bate e volta para curtir megaevento

Na contagem regressiva para o tão aguardado show da cantora norte-americana Madonna, no Rio de Janeiro, neste sábado (4), fãs do Brasil inteiro estão fervendo de expectativa. A ‘Rainha do Pop’ fará sua apresentação na praia de Copacabana, de forma gratuita e os fãs de Mato Grosso do Sul se organizam para ver a musa de perto, e não poupam entusiasmo ao imaginar o espetáculo que os espera, já que o show faz parte da turnê “The Celebration Tour”, que marca os 40 anos de carreira da cantora, que não pisa em solo brasileiro há 12 anos.

O empresário e confeiteiro Maycon Pimentel, de 38 anos, sairá de Itaporã, interior do Estado, até o Rio de Janeiro para o show. Fã desde a infância, ele está sempre de olho na carreira da cantora, e considera um privilégio o Brasil ser parte da nova turnê. “Será o melhor show da carreira dela, o encerramento da turnê ‘Celebration’. Há possibilidade dela não fazer mais turnês/shows pela idade e tudo mais. Então acredito que somos privilegiados em receber a apresentação no Brasil”, disse em entrevista ao jornal O Estado.

Para ele, ir ao show é uma homenagem aquele que o ensinou a gostar da diva pop. “Eu tenho uma tia chamada Lourdes, hoje com quase 70 anos. Ela sempre foi muito ligada a cultura pop, nacional e internacional, e até hoje sabe cantar todas as músicas antigas. Eu e minha irmã passávamos as férias na casa dela, e ficávamos com muita cantoria, e as músicas eram sempre da Madonna. Isso marcou a nossa infância e tivemos inúmeras memórias. Ela é muito fã, queríamos levá-la, mas por conta da idade e algumas comodidades, não foi possível, mas ela irá acompanhar tudo pela televisão, e está torcendo muito por mim, para que tudo de certo, e para que eu curtisse o show por ela”, contou o confeiteiro.

O jornalista Lucas Silva, de 26 anos, também irá sair de Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro só para ver a cantora norte-americana de perto. Em entrevista ao jornal O Estado, o jovem contou que desde a infância foi influenciado musicalmente pelos pais, e acabou pegando gosto pelas canções dos anos 70, 80 e 90, período em que Madonna estava no auge. “Meus pais tinham um DVD de flashback, que tinha a música ‘La Isla Bonita’. E eu já criança via ela batendo aqueles tambores e fiquei impressionado. Aquele foi meu primeiro contato com ela. Conforme eu fui crescendo, tanto o Michael Jackson quanto a Madonna sempre foram referências para mim”, disse.

Para Silva, a admiração vai além da música: a cantora conquistou um espaço de referência para o público LGBTQIAP+. “Desde os 18 anos fui me tornando mais fã. Porque foi, coincidentemente, bem a época em que me assumi gay. Então, até por uma questão de identidade, o quanto a Madonna representa para nós, pessoas da comunidade LGBTQIAP+”.

De início, o jornalista não acreditou que a rainha do pop iria realmente fazer um show no Brasil, se tratando apenas de um boato.“No dia que o Banco Itaú confirmou o show nas páginas oficiais, eu fiquei ‘a Madonna vem para o Brasil, fazer um show de graça em Copacabana!’. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, e não haverá outra turnê tão grande quanto essa, que celebra os 40 anos de carreira dela. A gente tem que aproveitar essas oportunidades que a vida nos dá”, disse. “A expectativa é que seja um show incrível, tanto com vocais sólidos quanto com danças marcantes e eu também espero um show longo dela. É a maior apresentação dela dessa turnê”, complementa o jornalista.

Show confirmado: mas como ir?

Atualmente Lucas Silva trabalha no município de Água Clara, também no interior. Mas isso não o impediu de garantir a viagem para o show no Rio de Janeiro. Juntando descontos do cartão de crédito e promoções, Silva conseguirá viajar de avião para a cidade maravilhosa. “Eu chego no sábado de manhã lá, às 8h e vou embora no domingo às 8h, nem vou pagar hotel, porque as hospedagens lá estão por volta dos R$ 1.500 a diária, é muito caro. Eu vou com uma mochila e um sonho!”, disse em entrevista.

Conforme o planejamento do jornalista, ele está preparado para enfrentar perrengues e esperar o show da forma mais barata possível. “Desembarco no Aeroporto Santos Dumont e de lá eu já vou ficar em Copacabana, ficar na beira da praia até o final da tarde, pegar um lugar bom, ver se consigo uma cadeira, algo assim, para esperar, ou qualquer coisa levarei uma manta mesmo, estendo e espero. Na hora que estiver prestes a começar [o show] eu levanto. E após o show eu já vou direto para o aeroporto esperar o meu voo para retornar. A passagem estava por volta de mil reais, e com o desconto do cartão de crédito, consegui pagar R$ 800, parcelado em seis vezes, e sem pagar hotel. Eu conheço bem o Rio, é minha oitava vez lá, não tenho medo não!”.

Já Maycon Pimentel irá de ônibus de Itaporã para o Rio de Janeiro de, com um grupo de amigos. “Quando soube da notícia do show que seria gratuito, eu e alguns amigos começamos a procurar e cotar passagens, hotéis, etc. Porém, ficamos desanimados, porque tudo estava super faturado e encontramos muitos empecilhos de logística, devido à alta nos preços; pensamos em ir de carro, mas achamos que seria cansativo para quem ia dirigir. Foi então que vi um post da empresa Douratour, que falava da modalidade bate e volta, em ônibus de boa qualidade, com seguro de viagem e tudo, e por ser uma empresa confiável com anos de mercado no ramo de turismo, com muita credibilidade na região, botei fé. Porque tem que ver isso certinho, tem muito golpe. Não pensei duas vezes, corri lá e garanti minha vaga”, explicou.

A empresa de turismo Douratour criou o pacote “Show Madonna in Rio”, onde o serviço completo de ida e volta custa R$ 699 à vista e contém assento semi-leito, seguro viagem pessoal, serviço debordo e guia de viagens. O ônibus saiu de Dourados na sexta-feira (3) e deve chegar hoje (4) no Rio de Janeiro e o embarque será realizado no mesmo dia, após o show da cantora.

“Já fazemos diversos eventos, como viagens para jogos de futebol de vários times, para torcidas que nunca assistiram a um jogo em estádios, por exemplo. Quando o percurso é bem extenso, procuramos o melhor trajeto, com pontos de parada para que o cliente possa ter melhor assistência, lugares para alimentação”, explica Elton Martins, sócio da Douratour. Até o momento são 56 passageiros, de Dourados, Nova Andradina, Ivinhema, Rio Brilhante, Campo Grande, Ribas do Rio Parda, Três Lagoas e Água Clara.

Legado

O impacto que a cantora norte-americana tem na música é inestimável, sendo declarada a artista mulher que mais vendeu álbuns, em 1992 e a turnê de maior bilheteria de um artista solo, em 2009, e foi a primeira artista mulher do pop a lucrar US$ 1 milhão com uma única performance. Porém, a rainha do pop vai além dos números, tendo grande impacto para as lutas LGBTQIAP+ e pelo feminismo.

“Se você for avaliar o cenário musical dos anos 80, as mulheres, sempre que tinham as premiações, tanto de Emmy, quanto dos Grammys, sempre ficavam em segundo plano, tanto em questão de vencer, quanto em questão de ser indicado. Então, os anos 80 é um marco nisso, porque é quando as mulheres ganham o Grammy. Você tem Tina Turner, Cindy Lauper, Kim Karnes, várias artistas que chegam ali e simplesmente ganham a canção do ano, o artista do ano, o álbum do ano. E a Madonna, considero ali nos anos 80, a figura feminina mais representativa dentro desse universo da música”, explica Lucas Silva.

O jornalista considera Madonna como uma personalidade a frente de seu tempo, que mudou o mundo da música e conseguiu trazer representatividade em áreas sociais e políticas. “As mulheres têm uma figura agora, ela significa muito. E nos anos 80 a população LGBTQIAP+ abraça muito ela também, se você perguntar para alguém da comunidade que tenha mais de 40 anos, a Madonna é certamente a principal figura. Ela sempre foi a luta, nunca se escondeu, sempre lutou por nós, entendeu que somo iguais a qualquer outra pessoa, que temos direito a expressar a nossa arte, ter o nosso próprio gosto, ter nossos direitos. Ela é um marco. Em todas essas décadas que se passaram, ela sempre figurou ali como protagonista de várias lutas, de vários grupos sociais”, enfatiza.

Por Carolina Rampi

