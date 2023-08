SinMed/MS promete acionar MP contra cortes na pediatria da Prefeitura

O Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (SinMed/MS) deverá acionar o Conselho Municipal de Saúde e se necessário será acionado o Ministério Públic Caso a Prefeitura de Campo grande , através da Secretaria Municipal de Saude mantenham a proposta de finalizar as escalas de pediatria, deixando a população sem pediatra, em unidades como o Nova Bahia e Tiradentes.

Na semana passada aconteceu uma reunião entre os médicos lotados na rede municipal de saúde, presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores de Campo Grande, Victor Rocha e gestores da Secretária Municipal de Saúde (Sesau): Bruno Cesar Casal dos Santos, assessor médico da divisão de medicina; Thiago Jose Maksoud Machado, chefe da divisão de medicina e Coordenador de Urgência da Sesau, Leonardo Reys de Vasconcelos Monteiro, para debater sobre a questão da readequação de plantões.

Segundo os gestores, as readequações são tanto para área clínica quanto para a pediatrica, porém a pediatria sofrerá um maior impacto. A prefeitura de Campo Grande alega que a adequação se faz necessário pois atingiram o limite prudencial nos gastos, no entanto, o presidente do SinMed/MS, Marcelo Santana, afirma que há outras formas de para cortar gastos. “Não podemos permitir que atinjam a ponta da saúde que é demasiadamente importante para a população de Campo Grande, nem impedir que a população receba um pronto atendimento de qualidade em regiões próximas as suas residências”.

