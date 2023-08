Veiga faz golaço de falta, e Palmeiras vence o Vasco pelo Brasileirão

O Palmeiras venceu o Vasco na noite deste domingo (27) por 1 a 0, no Allianz Parque, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga, de falta, marcou o único gol da partida já no segundo tempo.

Mesmo após a saga para voltar da Colômbia por causa de problemas técnicos no avião de Leila Pereira, Abel Ferreira escalou a equipe titular e perdeu Dudu no primeiro tempo com dores no joelho.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 40 pontos e manteve a vice-liderança, além da distância para o Botafogo, que é de 11. O Vasco, por sua vez, segue com 16 e terminará a rodada na 18ª colocação.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (30), quando recebe o Deportivo Pereira no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Vasco, por sua vez, encara o Bahia no próximo domingo (3), fora de casa, às 18h30, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O Palmeiras teve amplo domínio da partida durante a metade inicial do primeiro tempo. A equipe comandada por Abel Ferreira teve controle da posse de bola e tentou furar a defesa vascaína, que se mostrou bem fechada.

Depois dos 25 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras diminuiu o ritmo e o jogo passou a ficar morno. Foi justamente neste período que o Vasco conseguiu sair mais para o jogo e chegou até a marcar um gol, mas que foi anulado pelo VAR por impedimento.

Na reta final da primeira etapa, Dudu sentiu dores no joelho direito e foi substituído por Breno Lopes. O camisa 7 acusou a possível lesão após levar um drible de Paulinho, do Vasco. A volta para o segundo tempo foi similar ao começo da primeira etapa. O Palmeiras controlou a partida e criou mais que o Vasco, mas só conseguiu sair na frente em um lance de bola parada, com brilho e golaço de Raphael Veiga.

Depois do gol sofrido, o Vasco mostrou ter sentido o golpe e não conseguiu criar chances reais de empatar a partida. O Palmeiras controlou o tempo com a bola nos pés, mas não conseguiu assustar Léo Jardim mais vezes.

Com informações da Folhapress.