Dourados mira liderança isolada no confronto com Operário

Em Dourados, o sábado é marcado pela partida de futebol no Estádio Douradão e da disputa pela liderança para o Dourados AC. Pela quinta rodada da fase de classificação do Campeonato Sul-Mato-Grossense, às 15h30, o DAC recebe o Operário AC, da cidade vizinha de Caarapó. Esse vai ser o primeiro confronto entre os dois clubes.

De acordo com a diretoria do DAC, um espaço das cadeiras cobertas será isolado para receber torcedores de Caarapó que se articulam para ir à Dourados torcer pelo Operário. Para a partida DAC e Operário, os ingressos custam R$ 20 para cadeiras cobertas.

Em campo, o técnico Chiquinho Lima trabalha para que os atletas sigam com os pés no chão e buscando resultado jogo a jogo. “Sabemos que esse é um jogo especial e não podemos entrar em um clima de euforia. Nosso grupo de jogadores ainda está se consolidando e esse é um processo de desenvolvimento e crescimento gradual e diário”, explica.

Chiquinho ainda não sabe se vai contar com o capitão Hildo. O volante saiu logo nos primeiros minutos da vitória sobre o Novo FC no último domingo e ainda faz tratamento para se recuperar de uma lesão muscular. “Se ele não estiver bem, não será escalado. Nosso elenco é enxuto, mas temos opções para a posição”, disse o treinador.

Equilíbrio

Com seis pontos em três jogos, o time douradense está em disputa acirrada pela liderança do Grupo B, particularmente com Ivinhema FC e Aquidauanense FC, que estão com a mesma pontuação.

A diferença entre eles está nos critérios de desempate. Dourados e Ivinhema estão com dois gols de saldo, mas o Azulão do Vale marcou cinco gols, enquanto o DAC tem três e por isso está em primeiro. Já o time de Aquidauana tem um gol de saldo, e é terceiro.

Na chave, que ainda não teve nenhum empate, pode ter os outros dois times entrando na briga pela primeira posição. Novo FC e OAC estão com três pontos e, se vencerem no sábado, embolam de vez a disputa.

No Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia, às 18h, o Novo recebe o Ivinhema e pode chegar aos seis pontos, assim como o Operário se vencer o DAC. O Aquidauanense já disputou quatro jogos e folga na rodada.