Conselho e lideranças indígenas marcam reunião em Campo Grande

O CMDDI (Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas de Campo Grande) se reúne, neste sábado (18), com lideranças das aldeias indígenas para tratar da política pública para os Povos Indígenas no Contexto Urbano da Capital, gestão do distrito sanitário especial de saúde indígena em Mato Grosso do Sul.

O encontro está marcado para inicias a partir das 8h às 13 h, no auditório da Subsecretaria de Articulação de Assuntos Comunitárias, na Rua: 25 de dezembro, 924, Centro.

Segundo o Presidente do CMDDI, Auder Romeiro Larrea, o Conselho receberá os Caciques e Lideranças das Aldeias da Capital, para dialogar, discutir, consensuar, propor e encaminhar as demandas de fato existente e levantada pelos representantes presentes.

“Independente de bandeira partidária e área de atuação de cada líder indígena, ficou acertada a participação dos Caciques e Lideranças para discutir o andamento, prioridades e destinação dos investimentos no Estado. Essa reunião norteará as prioridades de cada comunidade Local, independente a questão política ideológica”, diz Auder.

Além disso, a ação visa buscar empregos, qualificação dos Jovens, Mulheres Indígenas, inclusão institucional dentro do poder público, como exemplo temos o Ministério dos Povos Indígenas do Governo Federal que estão priorizando a mão de obra indígena.

“Já chega do não índio falar por nós, temos que falar de nós para nós e que alcance nossas vozes ao Poder Público. Aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, a luta histórica de resistência sempre foi forte e alinhada. Pois os Povos Originários sabem que sempre servimos como cabos eleitorais, Projetos Falidos e a falta de Respeito com nossa ancestralidade”, avalia.

“Pois sempre nas discussões políticas de inclusão nos órgãos públicos, ficamos, todavia, na última fila e não queremos mais, já chega! Basta! Queremos de fato, o Protagonismo dos Povos Indígenas, não apenas no discurso político ou em alguns discursos de antropólogos que querem ser até mais que os Próprios Parentes indígenas, não consulta, não ouve, e não respeita as culturas tradicionais de cada povo. Nos Respeite! Temos Dignidade e Historia de nossas Lutas!”, completa.

A reunião trata também de discutir habitação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, assistência social, cultura, lazer, esporte e outras políticas de inclusão para deliberarmos com a Prefeita Municipal de Campo Grande, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o Governo Federal tendo os temas muito alinhados. Acesse também: Depoimento da testemunha mostra sangue frio de ex-PM, que se apresentou três dias após o crime