Moradores do Jd. Leblon encontram rapaz morto com moscas na boca

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta sexta-feira (17), para atender o caso a respeito do cadáver encontrado, de um homem de aproximadamente 30 anos, em um terreno baldio da Rua Tupi, região do bairro Jardim Leblon, em Campo Grande.

Segundo o Tenente-Médico do Corpo de Bombeiros Militar, Carlos Sanches, sua equipe constatou que a pessoa morta possui um ferimento no centro da cabeça e marcas de sangue seca que escorreu pelo lado direito.

Segundo a vizinhança do bairro, por volta de 7h30 da manhã uma mulher viu o rapaz entrando no local e depois sentando embaixo de uma árvore. Já por volta de 12h, outra pessoa o encontrou deitado. A mulher se aproximou do corpo e viu que o rapaz estava com algumas moscas na boca e acionou a Polícia Militar na mesma hora.

Além disso, os bombeiros localizaram sangramentos na boca, nariz e ouvido da vítima. O Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e a Perícia Técnica foram acionados em seguida para investigar maiores detalhes do que aconteceu. Acesse também: Operação: polícia flagra casa de shows famosa na Capital furtando energia

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba