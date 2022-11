Delegação do MS participará dos Jogos Escolares Brasileiros

A delegação de Mato Grosso do Sul embarcou na manhã desta terça-feira (1), para o Rio de Janeiro, para participar do JEBs de 2022 (Jogos Escolares Brasileiros). A competição inicia amanhã (2) e terá participação de oito mil estudantes-atletas sul-mato-grossenses, na faixa etária entre 12 e 14 anos.

No total, a delegação de Mato Grosso do Sul conta com 257 pessoas, sendo 202 atletas, 35 técnicos, nove auxiliares técnicos, nove oficiais e dois fisioterapeutas. Nessa primeira etapa, os estudantes-atletas irão disputar nas seguintes modalidades: basquetebol, futsal, ginástica artística, judô, karatê, taekwondo, vôlei de praia e xadrez.

Posteriormente, os demais estudantes-atletas embarcam em mais etapas: 5 de novembro (tênis de mesa); 8 de novembro (ciclismo, natação, atletismo, atletismo adaptado, badminton, handebol, voleibol) e 9 de novembro (wrestling e ginástica rítmica).

O diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Silvio Lobo Filho, destaca o intercâmbio esportivo e cultural proporcionado pelos JEBs. “Chegou o grande dia e sabemos da expectativa dos nossos mais de 200 atletas, que terão a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro, o Parque Olímpico por onde passaram as Olimpíadas de 2016, e trocar experiências com jovens de outros estados. É um momento único na vida de cada um”. O time é organizado e coordenado pela Fundesporte.

O principal palco de disputas será o Parque Olímpico da Barra da Tijuca. A UNIFA (Universidade da Força Aérea) e o Complexo Esportivo de Deodoro também receberão os jovens atletas. Todas as emoções dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2022 serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial da CBDE no YouTube (clique aqui para acessar).

As disputas começam nesta quarta-feira (2), a partir das 7 horas (horário de MS).

A competição

Os JEBs é a maior competição escolar do Brasil e o único evento escolar com a presença de todos os estados da federação. O evento é organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e segue até 15 de novembro.

Mais a frente, ainda haverá disputa em mais oito modalidades: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, handebol, natação, tênis de mesa, voleibol e wrestling (luta olímpica).

A novidade para essa edição é a inserção de modalidades demonstrativas como o surfe, skate e o breakdance.

