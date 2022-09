Atletismo e Natação garantem 2 medalhas para MS nos Jogos da Juventude

Mais duas medalhas fora conquistadas pelos atletas sul-mato-grossenses no segundo dia de disputas dos Jogos da Juventude 2022 neste domingo (04) em Aracaju, Sergipe. Na natação, Bruna Ramos Scaff faturou a prata nos 200 metros costas e Ana Laura Cordeiro fechou os 800 metros do atletismo com o bronze.

O evento, que reúne estudantes-atletas de 15 a 17 anos, é realizado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) e a delegação sul-mato-grossense é coordenada pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

Na piscina, Bruna fez a marca de 2min28s65, ficando atrás de Vitoria Simioni, de Santa Catarina, que fechou a prova em 2min27s41.A sul-mato-grossense comemorou muito a segunda colocação. “Representa muito para mim essa prata. Só eu sei o quanto me dedico diariamente nos treinos para conseguir chegar a esse nível, de uma medalha em uma competição nacional dessa importância”, relata a nadadora de 16 anos.

Quarta colocada na última edição do Campeonato Brasileiro Sub-18 de Atletismo e um dos talentos do país nas provas longas, Ana Laura Cordeiro chegou em Sergipe com o objetivo de subir ao pódio nos 800 metros rasos. E foi o que aconteceu. A atleta de Três Lagoas conquistou o bronze, após concluir a disputa com o tempo de 2min23s710, colada na brasiliense Luise Braga, que fez 2min23s430 e pegou a prata.

A atleta três-lagoense, que se recuperou de lesão recentemente e chegou ao pódio pela primeira vez na maior competição para atletas jovens do país. “Estava bastante preocupada, mas nada que me afetasse na pista e consegui atingir meu objetivo”, confessa. “É um privilégio representar o meu Estado e a minha cidade, e levá-los ao pódio”.

No total, a delegação sul-mato-grossense já tem três medalhas asseguradas nos Jogos. Além das duas deste domingo (4), Amanda Campos Abdallah conquistou a prata na natação, na prova de 200 metros borboleta, no primeiro dia de competição, sábado (3).

MS nos Jogos da Juventude

No total, 134 estudantes-atletas, de 15 a 17 anos, representam Mato Grosso do Sul nos Jogos da Juventude. A seleção estadual ainda conta com 16 técnicos, nove oficiais e dois fisioterapeutas, totalizando, 161 pessoas. A primeira, entre os dias 2 e 6 de setembro, é composta por atletas do atletismo, badminton, natação, tênis de mesa e vôlei de praia.

Os representantes do taekwondo entrarão em ação de 7 a 9 de setembro e os do futsal e voleibol, de 7 a 11 de setembro. Já os atletas do ciclismo e wrestling vão em busca de medalhas entre os dias 11 e 13. O basquetebol e handebol terão disputas de 13 a 17. A ginástica rítmica e o judô fecharão os Jogos da Juventude, de 15 a 17 de setembro.