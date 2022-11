Curso de Comportamento canino acontece na Capital

Amantes de cães de guarda do Estado terão a possibilidade de participar do curso de Comportamento canino “Teoria aplicada nas práticas K9 e Pet”, em Campo Grande nos próximos dias 04,05 e 06 de novembro, dado por Ivan Chitolina e Gilson Alves.

O curso abordará um amplo leque de temas que servirão para tutores e futuros adestradores.

Interessados em corrigir o comportamento de seus cães, ou até entender melhor o comportamento deles, irá aproveitar o curso dado por esses brilhantes profissionais, que já dão pelo segundo ano consecutivo, o curso no Estado.

Gilson Alves

É um dos maiores formadores de cães de policiais do Brasil e atuou durante muitos anos no Canil Central da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), possuindo um extenso currículo no meio cinotécnico como instrutor e palestrante em diversas organizações do meio civil e militar.

Ivan Chitolina

Psicólogo a Adestrador de cães, atua no atendimento comportamental focado na relação tutor e cão nas soluções de problemas comportamentais há 18 anos, ministra cursos, palestras, e consultorias sobre o comportamento canino em universidades e instituições públicas de segurança por todo Brasil.

Interessados em se inscrever ou ter mais informações: tel: (67) 993046011