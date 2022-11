Manifestantes se reúnem para contestar resultado das eleições e trânsito fica congestionado

Manifestantes bolsonaristas estão reunidos em frente ao CMO (Comando Militar Comando Militar do Oeste). Eles questionam o resultado das urnas e protestam contra o candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além disso, pedem uma contagem pública dos votos. Com os protestos, o trânsito na Avenida Duque de Caxias ficou congestionado.

No sentido aeroporto, existem pneus que impedem o acesso a uma das faixas. Assim como um mini trio elétrico que toca o hino nacional. Um dos manifestante, que não quis se identificar, questiona o resultado e diz não aceitar a eleição de Lula.

“Eles nunca deram o direito que as urnas fosse auditadas, porque acredito que seja um direito. Aqui no Brasil a gente ainda quer usar esse tipo de tecnologia e esses poderosos querem manipular e não querem auditar as urnas, então existe alguma coisa por trás de tudo isso”.

O manifestante ainda reitera o apoio ao presidente em exercício Jair Bolsonaro (PL) e reforça que se trata de um protesto democrático.

“Nós estamos aqui para dar apoio ao nosso presidente. Durante esses quatro anos a gente viu a população sempre se manifestando, sempre dando apoio ao presidente e estamos aqui para isso. Ele não pediu, ainda não se manifestou, mas estamos nos manifestando livremente. Graças a Deus ainda vivemos em uma democracia. Mesmo alguns veículos de comunicação dizer que é uma manifestação anti-democrática, estamos nos manifestando democraticamente”.

Um outro apoiador do presidente revela que pretende continuar o protesto “Ficamos a madrugada toda aqui e vamos continuar. O pessoal foi apoiar os outros pontos, mas vai voltar.”

Da Rua General Nepomuceno Costa até o semáforo do CMO, o trajeto demora cerca de 30 minutos, devido ao congestionamento. No momento, os manifestantes liberaram apenas uma faixa, haja vista a orientação da Polícia Militar em não interceptar a avenida.

