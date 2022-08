Campo Grande receberá 1º Torneio de Futebol Indígena neste final de semana

Cento e sessenta atletas de oito times do Estado, representando três etnias, vão disputar o 1º Torneio de Futebol dos Jovens das Comunidades Indígenas – 2022, neste final de semana, em Campo Grande.

A abertura do evento será na sexta-feira, a partir das 17h30. Os jogos serão no sábado (20) e no domingo (21), a partir das 8h, no Estádio Jacques da Luz, na Moreninha II, com entrada de graça à população.

Os times do interior ficarão hospedados em um hotel, na Capital, onde será a abertura do torneio, restrita aos atletas e convidados. Os jovens, que tem de 16 a 20 anos, participarão de uma oficina de profissões, com palestras sobre educação e saúde.

Às 18h30, haverá apresentações culturais e a entrada das delegações de Campo Grande, Caarapó, Dourados, Amambai, Miranda, Aquidauana/Taunay, Sidrolândia/Dois Irmãos do Buriti.

O evento esportivo é promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e pelo Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem.

O projeto tem como objetivo incentivar a permanência na escola por meio do esporte, combater a exploração da mão-de-obra infantil e fomentar o ingresso adequado ao mercado de trabalho, por meio da aprendizagem.

“Esses jovens atletas têm se dedicado aos estudos e ao futebol. Por meio desse esporte coletivo estão despertando a consciência social, que os prepara para serem grandes líderes no futuro, independentemente da profissão que queiram seguir”, explicou a Gestora Regional do Programa, juíza do trabalho Déa Cubel Yule.

Horário dos jogos

No sábado (20), às 8h, o time de Campo Grande – Kadweu enfrenta o de Sidrolândia. Em seguida, às 10h, o segundo time de Campo Grande – Marçal de Souza joga contra o de Aquidauana. Às 13h30, Dourados enfrenta Caarapó e às 15h30 é a vez de Amambai e Miranda jogarem.

No domingo (21), as semifinais ocorrem às 8h e às 10h. A final será a partir das 15h. Os vencedores ganharão troféus. O Complexo Poliesportivo Jacques da Luz fica na Rua Barreiras, s/n – Moreninhas, em Campo Grande-MS.