Frio chega em MS com mínimas de 5ºC e sensação de 3ºC na Capital

A frente fria que estava prevista chegou em Mato Grosso do Sul, com chuvas e frio intenso na maior parte do Estado. A menor temperatura registrada foi em Iguatemi, Ponta Porã, Sete Quedas, Rio Brilhante e Paranhos, com 5ºC. Em Campo Grande a mínima nesta madrugada foi de 6,8ºC com sensação térmica de 4ºC.

De acordo com a previsão, só no mês de agosto choveu aproximadamente 156 milímetros a mais do que esperado para a média histórica. Mas a meteorologia indica que as chuvas deram uma pausa neste mês e até o fim da próxima semana as temperaturas voltam a subir.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), devido ao céu nublado não houve geada mesmo em municípios que atingiram a mínima de 5ºC. As máximas devem ser de até 14ºC nas regiões sul-fronteira, grande Dourados, cone-sul e Capital.

Nos municípios de Dourados, Bonito e Sidrolândia as mínimas variaram entre 5ºC e 8ºC. Na região do pantanal em Corumbá, a mínima da madrugada foi de 8ºC e a máxima não passa dos 24ºC.

O Inmet ainda está com alertas de tempestade (alerta amarelo, perigo potencial), declínio de temperatura (alerta laranja, perigo), onda de frio (alerta laranja, perigo) e tempestade (alerta laranja, perigo). Os alertas devem valer até as 23 horas.

