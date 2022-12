Prefeitura divulga lista para cadastro reserva do Proinc

Foi publicado nesta quarta-feira (22), edital com a divulgação da lista de inscritos, para o cadastro reserva do Proinc (Programa de Inclusão Profissional). Os candidatos não selecionados na primeira etapa tem até a a sexta-feira (23) para conferir a lista disponibilizada no edital na página 10 da edição do Diogrande.

As inscrições para o cadastro reserva foram realizadas presencialmente entre os dias 14 e 16 de dezembro, onde foram disponibilizadas 50 senhas ao dia, totalizando 150 inscrições para fins de atender Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), que serão preenchidas de acordo com as convocações realizadas pela Funsat conforme demanda apresentada.

Para mais informações, a população pode entrar em contado pelo 4042-0585 ramal 5832. Para conferir a lista de inscritos, acesse: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI4NDE5In0%3D.pdf

Com informações da PMCG.