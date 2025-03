Corinthians goleia Real Brasília na estreia do Brasileirão Feminino; São Paulo vence Flamengo fora de casa

O Corinthians teve uma estreia arrasadora no Campeonato Brasileiro Feminino ao vencer o Real Brasília por 8 a 2, nessa segunda-feira (24), no estádio Bezerrão, em Brasília. O Timão aproveitou falhas defensivas do time da casa e garantiu a vitória com um show de Letícia Monteiro, que marcou dois gols, e Gisela Robledo, que fechou a goleada.

O Corinthians abriu o placar logo aos 16 minutos, quando Jaqueline, de fora da área, acertou um belo chute após erro na saída de bola do Real Brasília. Aos 37, a goleira Camila soltou a bola nos pés de Andressa Alves, que aproveitou a sobra e fez o segundo gol. No último lance do primeiro tempo, aos 46, Vic Albuquerque converteu pênalti com tranquilidade, fazendo 3 a 0 para o Timão.

Na segunda etapa, o Corinthians continuou pressionando e marcou o quarto gol aos 9 minutos. Após cruzamento de Juliete, a bola bateu na trave e acabou desviando em Luciana, que fez contra. Aos 15 minutos, Letícia Monteiro fez o quinto gol de cabeça, após cruzamento preciso de Vic Albuquerque.

O Real Brasília descontou com Katyelle, que marcou de cabeça aos 19 minutos, aproveitando rebote de um chute de Maiara no travessão. Mas o Timão respondeu rápido. Manu Balbinot marcou um golaço de fora da área logo em seguida. Aos 32 minutos, Letícia Monteiro fez o segundo dela, após cruzamento de Duda Sampaio.

A goleada foi fechada nos acréscimos. Jhonson marcou o sétimo aos 48 minutos, e Gisela Robledo selou o placar com o oitavo gol no minuto seguinte.

São Paulo vence Flamengo fora de casa

No Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, o São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0, também na estreia do Brasileirão Feminino.

O Flamengo começou melhor, pressionando o São Paulo e criando chances claras. Aos 29 minutos, Jucinara quase abriu o placar ao acertar o travessão em um chute forte de fora da área. Aos 38, Fernanda teve uma grande chance, mas a goleira Carlinha fez excelente defesa.

No segundo tempo, o São Paulo voltou mais ofensivo e marcou o gol da vitória logo aos 2 minutos. Após um contra-ataque rápido, Dudinha deu um passe perfeito para Isa, que bateu de canhota na saída da goleira, garantindo os três pontos para o Tricolor.

O Flamengo tentou reagir, mas encontrou dificuldades para criar jogadas perigosas. Aos 34 minutos, Isa teve a chance de ampliar, mas chutou para fora. O São Paulo segurou a vantagem até o apito final.

Com o resultado, o Corinthians lidera o Brasileirão Feminino com três pontos e saldo de seis gols. O São Paulo aparece em 6º lugar com três pontos.

Corinthians enfrenta o Internacional na sexta-feira (28), às 15h (de MS), na Fazendinha.

São Paulo recebe o Instituto 3B na quinta-feira (27), às 14h.

Flamengo, em 14º lugar, visita o Bahia na quinta-feira, também às 14h.

