IPVA 2025: terceira parcela vence na próxima segunda-feira (31)

Proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul devem ficar atentos ao prazo para o pagamento da terceira parcela do IPVA 2025 (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores), que vence na próxima segunda-feira, 31 de março. Aqueles que optaram pelo parcelamento do imposto devem realizar o pagamento dentro do prazo para evitar a incidência de juros de mora e multas.

Os boletos podem ser gerados pelo portal e-Fazenda, disponível no site da Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS). Para acessar, basta selecionar a opção “IPVA – Cidadão” e preencher os campos com os dados do veículo, como número da placa e Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). Caso o contribuinte ainda não tenha feito o cadastro, será necessário realizar um breve registro no sistema.

A Sefaz-MS também disponibiliza outro link direto para consulta e emissão do boleto, facilitando o acesso dos contribuintes. O IPVA 2025 foi dividido em cinco parcelas para quem optou pelo pagamento parcelado. Após a terceira parcela, os próximos vencimentos estão agendados para:

– 30 de abril – quarta parcela

– 30 de maio – quinta e última parcela

O não pagamento das parcelas nas datas estabelecidas resultará em juros de mora e multa sobre o valor devido.

Para maior comodidade, o pagamento do IPVA pode ser feito por diversos meios:

– Via Pix – utilizando o QR Code disponível no boleto;

– Bancos credenciados – pagamento direto nos caixas ou pelo internet banking;

– Postos de arrecadação do Detran – pagamento direto no guichê de atendimento;

– Agências dos Correios – pagamento nos guichês de atendimento;

– Unidades do Fácil em Campo Grande – disponíveis nos bairros Aero Rancho, Guaicurus, Coronel Antonino e no Shopping Bosque dos Ipês, das 8h às 16h;

– Caixas eletrônicos – com leitura do código de barras;

– Casas lotéricas – para valores de até R$ 1 mil, até às 18h.

A Secretaria Estadual de Fazenda reforça que o sistema foi desenvolvido para garantir facilidade e rapidez no acesso aos boletos e no pagamento. Contribuintes que tiverem dificuldades para acessar o sistema podem buscar atendimento presencial nos postos do Fácil ou diretamente na Sefaz-MS.

