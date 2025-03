Homem é preso após sequestrar e manter jovem em cárcere privado em Iguatemi

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após sequestrar e manter em cárcere privado uma jovem de 19 anos em Iguatemi, a 412 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu nesta segunda-feira (24) e foi motivado por um contexto de violência doméstica.

De acordo com a Polícia Civil, familiares da jovem procuraram a delegacia para relatar o desaparecimento. Testemunhas informaram que o ex-companheiro da vítima a sequestrou, utilizando violência e grave ameaça para forçá-la a entrar em um carro. O suspeito teria seguido em direção ao Estado do Paraná.

A Delegacia de Iguatemi, após registrar o boletim de ocorrência e coletar depoimentos, acionou a polícia de Marechal Cândido Rondon (PR) para informar sobre o possível paradeiro do suspeito. Com base nas informações, os policiais localizaram o homem e a vítima na residência dele. A prisão em flagrante foi efetuada no local.

O suspeito foi autuado por sequestro e cárcere privado no contexto de violência doméstica e permanece à disposição do Poder Judiciário do Paraná. A jovem foi resgatada sem ferimentos graves e recebeu apoio da polícia e de profissionais especializados.

As autoridades reforçaram a importância de denúncias em casos de violência doméstica e disponibilizaram os canais de atendimento para vítimas:

– Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher

– 190 – Polícia Militar

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais