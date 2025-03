Brasil enfrenta a Argentina com seis mudanças nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Alisson desfalca a seleção após concussão; Dorival Júnior promove alterações no time titular

A seleção brasileira terá seis mudanças para o clássico contra a Argentina, marcado para a noite desta terça-feira (26), às 20h (horário de MS), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. A partida é válida pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico Dorival Júnior confirmou as alterações, incluindo no gol, após o goleiro Alisson sofrer uma concussão na vitória sobre a Colômbia. Bento deve assumir a posição. A provável escalação do Brasil conta com Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo, Guilherme Arana, André, Joelinton, Raphinha, Vini, Rodrygo e Matheus Cunha.

A Argentina, comandada por Lionel Scaloni, também está definida para o confronto. Os donos da casa lideram as eliminatórias e vêm com força máxima para o clássico. A expectativa é de que a escalação da Argentina tenha em seu elenco Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada e Julián Álvarez.

A Argentina é líder das eliminatórias, enquanto o Brasil ocupa a terceira posição, atrás do Equador. Uruguai, Paraguai e Colômbia completam o grupo de classificação direta para o Mundial. A Bolívia, em sétimo lugar, está na zona de repescagem.

Jogos da 14ª rodada:

20h – Argentina x Brasil (Globo e Sportv)

Bolívia x Uruguai

Venezuela x Peru

Colômbia x Paraguai

Chile x Equador

O clássico sul-americano promete ser decisivo para o Brasil, que busca se aproximar da liderança e consolidar sua posição na zona de classificação para a Copa.

