Corinthians entra na briga e envia proposta por Matías Rojas, do Racing

O Corinthians entrou na disputa e apresentou uma proposta de contrato pelo meia Matías Rojas, do Racing. O vínculo do atleta de 27 anos com o clube de Avellaneda termina em junho e o paraguaio já pode assinar um pré-contrato. Rojas deverá comunicar sua decisão nos próximos dias.

Segundo Lance!, o Racing apresentou uma oferta para renovar com o paraguaio, mas as propostas do exterior são financeiramente mais vantajosas para o atleta. Além do Timão, o Botafogo também formalizou seu interesse aos representantes do jogador, que soma passagens pela seleção paraguaia.

O fato do jogador estar em final de contrato e o Timão não precisar desembolsar um valor pela transferência é um dos motivos da diretoria corintiana ir atrás de Rojas, sendo essa uma das estratégias que a atual direção tenta adotar desde o início da gestão.

Caso o negócio seja concretizado e o Corinthians avance na Libertadores, o regulamento da Conmebol permite que Rojas jogue pelo Timão mesmo tendo atuado pelo clube argentino no torneio continental. O jogador só poderia atuar pelo clube alvinegro após o dia 3 de julho, quando abre a janela de transferências no Brasil. Pelo Racing, Rojas marcou sete gols e deu duas assistências em 14 jogos pelo clube argentino.

Com informações Lance!