Dr. Victor Rocha cobra mais investimento na Saúde Pública da Capital

Presidente da Comissão de Saúde ficou surpreso com a redução do investimento para 18,95% na Capital

O presidente da Comissão Permanente de Saúde, vereador Dr. Victor Rocha (PP) cobrou mais investimentos para a Saúde Pública da Capital, durante a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, realizada durante audiência pública na Câmara de Campo Grande, na segunda-feira (29).

“Historicamente a prefeitura da Capital investiu entre 25% e 30% na Saúde Pública, porém segundo a prestação de contas apresentada houve uma redução para 18,95% no último quadrimestre. Isso nos preocupa, pois não há como investir por exemplo em contratualizações com os hospitais para novos leitos ou ainda para a realização de cirurgias eletivas”, pontuou.

Dr. Victor Rocha lembrou que esteve reunido com o diretor de Estratégia e Negócios da Santa Casa, João Carlos Marchezan que oficiou a situação do maior hospital de Mato Grosso do Sul. Entre as demandas está a falta de repasse financeiro, desde o final de 2022, para a manutenção dos leitos na ala de atendimento psicossocial.

Outros dados apontados são os custeios de cinco leitos da unidade coronariana e de 60 leitos de clínica médica. Além do repasse de cerca de R$ 13 milhões de recursos federais e outro R$ 1 milhão em repasse municipal que não é pago desde janeiro de 2023.

“Temos que dar condições financeiras para que a Santa Casa possa continuar prestando o serviço de excelência para a saúde de nossa gente. Assim como a Santa Casa, todos os outros hospitais estão com repasses insuficientes para poderem continuar prestando um serviço de excelência para a nossa gente”, pontuou Dr. Victor Rocha.

Victor Rocha lembrou que na audiência pública que realizou em abril, “A Saúde que queremos para Campo Grande”, apresentou 12 sugestões de melhorias para a gestão da Saúde da Capital. “A Sesau apresentou as respostas de nossas ponderações, mas pouco evoluiu desde a audiência. Espero que a compra emergencial dos medicamentos que estão em falta seja concluída o quanto antes, pois a população tem padecido por falta dos remédios”.

Dr. Victor Rocha também enfatizou a sua preocupação com o sequestro de R$ 7,5 milhões das contas da Sesau para atender as demandas judiciais. “Vou fazer um comparativo, para atender uma demanda judicial são sequestrados R$ 200 mil para a realização de uma cirurgia ortopédica, se essa cirurgia fosse realizada nos trâmites convencionais, via Santa Casa por exemplo, essa mesma cirurgia custaria R$ 40 mil, ou seja, poderiam ser realizadas 5 cirurgias pelo mesmo valor. Por isso, enfatizo a importância de realizar novos aditivos com os hospitais credenciados junto à Sesau, para tirarmos mais de cem mil pessoas que estão na fila de espera aguardando por consultas, exames e cirurgias”

O parlamentar progressista ficou satisfeito com a prestação de contas, pois é visível o esforço da Sesau em oferecer melhorias na Saúde da Cidade Morena. “Vamos continuar fiscalizando e cobrando a prefeitura de Campo Grande, pois acreditamos que é possível oferecer uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado!”, finalizou. Acesse também: Prefeita Adriane Lopes envia à Câmara alterações do Programa de Inclusão Profissional

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da assessoria