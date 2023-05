Governador autoriza anel viário de R$12 milhões para Ladário

Ladário segue para conquistar a construção do novo anel viário que contará com o investimento chegará a R$ 12,7 milhões. O governador Eduardo Riedel esteve no município nesta terça (30) e autorizou a contratação de um estudo e projeto para construção do novo anel viário da cidade.

A obra vai envolver a pavimentação de 5,15 km de acesso ao Porto Granel Química, a partir da rodovia BR-262, em Ladário. A construção do anel viário proporcionará um maior fluxo das cargas de minério que passam pela cidade e dará mais segurança ao trânsito local.

“O carinho que recebo aqui, só aumenta meu compromisso com este município. Assim que buscamos o progresso: tirando projetos do papel para se transformarem em obras importantes. São ações que vão continuar, como obra no ginásio da cidade, que já autorizamos”, disse o governador.

Riedel reafirmou que sua administração busca uma gestão que tenha capacidade de investir e assim ajudar as pessoas. “Até o final do mandato vamos realizar muitas obras para Ladário, com pavimentação nos bairros da cidade, asfalto na frente da casa das pessoas, empregos e oportunidades, para deixar a vida da nossa população melhor”.

