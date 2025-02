Corinthians enfrenta Novorizontino pela 11ª rodada do Campeonato Paulista

Após apenas 40 horas de descanso, o Corinthians volta a campo nesta segunda-feira (3) para enfrentar o Novorizontino pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi antecipado devido à participação do time na fase preliminar da Libertadores da América. A partida será disputada às 20h30 (horário de MS) no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, interior de São Paulo.

Atualmente, o Corinthians ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 15 pontos, empatado com o líder Mirassol. O Timão busca a vitória para garantir a melhor campanha da fase de grupos e, assim, melhorar sua posição na tabela geral. Já o Novorizontino está na segunda posição do Grupo C, com 9 pontos, e tenta se manter na briga pela classificação às quartas de final.

A equipe comandada por Ramón Díaz deve entrar em campo com a seguinte formação: Hugo Souza; Léo Maná (Jacaré), Félix Torres, João Pedro Tchoca e Hugo; Ryan, Charles, Alex Santana e Luiz Eduardo; Héctor Hernández e Pedro Raul.

A próxima rodada cheia do Campeonato Paulista será realizada nesta semana, com jogos importantes entre São Paulo e Mirassol, Santos e Botafogo, e Palmeiras e Corinthians. Na fase de grupos, os times enfrentam adversários das outras chaves, e os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.

