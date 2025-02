Deputados retomam trabalhos na Assembleia nesta segunda-feira

A ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) retomou nesta segunda-feira (3), aos trabalhos após o recesso parlamentar de fim de ano. A data também foi marcada pela posse administrativa dos parlamentares que compõem a Mesa Diretora para o biênio 2025-2026.

O deputado Gerson Claro (PP) foi reconduzido à presidência da ALEMS por mais dois anos, após ser reeleito por unanimidade em novembro do ano passado. Juntamente com ele, os deputados Paulo Corrêa (PSDB), Pedro Kemp (PT), Renato Câmara (MDB), Zé Teixeira (PSDB), Mara Caseiro (PSDB) e Lucas de Lima (Sem partido) também foram reconduzidos aos seus respectivos cargos na Mesa Diretora. Paulo Corrêa segue como 1º secretário, Pedro Kemp como 2º secretário, Renato Câmara como 1º vice-presidente, Zé Teixeira como 2º vice-presidente, Mara Caseiro como 3ª vice-presidente e Lucas de Lima como 3º secretário.

Nesta terça-feira (4), ocorrerá a sessão plenária no Plenário Deputado Júlio Maia, com a presença do governador Eduardo Riedel (PSDB) e outras autoridades estaduais.