Campeonato Paulista: Santos e São Paulo se enfrentam na Vila Belmiro; Neymar ainda não joga

Santos e São Paulo se enfrentam na Vila Belmiro pela 6ª rodada do Campeonato Paulista neste sábado, às 19h30 (horário de MS). A partida será transmitida ao vivo pela TNT Sports e no streaming Max.

O Santos chega ao confronto em busca de recuperação, após sofrer uma derrota por 2 a 1 para o São Bernardo na última rodada.

Sem Neymar

Vale destacar Neymar ainda não entra em campo nesta partida, já que o jogador não está inscrito. O time vive uma sequência difícil, com três derrotas consecutivas na competição e um cenário de instabilidade dentro de campo.

Já o São Paulo, que tem se destacado no torneio, lidera o Grupo C com 10 pontos, mesmo tendo um jogo a menos. O time tricolor vem de uma vitória sobre a Portuguesa, mas optou por dar descanso a seus titulares.

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira;

Árbitro Assistente 1: Alex Ang Ribeiro;

Árbitro Assistente 2: Raphael de Albuquerque Lima;

Quarto Árbitro: Fagson Junior dos Santos Silva;

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

