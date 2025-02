Cia Pisando Alto realiza oficina de Acrobacia de Dupla em fevereiro

Serão dois dias de oficina e inscrições estão abertas de forma gratuita

A Cia Pisando Alto, de teatro e circo realizará nos dias 03 e 04 de fevereiro (segunda e terça-feira), das 8h às 12h30, a oficina de Acrobacia Dupla, ministrada por Rodrigo Mallet, que possui mais de 25 anos de experiência na área artística. As inscrições estão abertas, de forma gratuita.

Feito com incentivo do FIC/MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul), a oficina de acrobacias faz parte do projeto ‘Fragmentada’, de montagem de espetáculos. Na primeira etapa, em 2024, Fran Corona e Moreno Mourão, idealizadores da Cia Pisando Alto passaram por período de formação e preparação técnica.

Em julho do mesmo ano, o projeto realizou um ‘Diálogo Formativo’ e oficinas, para ampliar o acesso ao fazer circense, possibilitando que mais profissionais de Mato Grosso do Sul, ligados à área do circo, tivesses acesso a novos conhecimentos e técnicas, orientados pelos mesmo professores que realizaram o trabalho de preparação com os idealizadores da Cia.

Agora, a ‘Oficina de Circo e Acrobacia em Dupla’ é a etapa final, nos dias 03 e 04 de fevereiro, e posteriormente a estreia do espetáculo ‘Fragmentada’, no próximo sábado (8).

“A gente está bem ansioso por aqui porque conhecemos o trabalho do Rodrigo Mallet, ele é um profissional muito competente e requisitado, já é a segunda vez que ele vem para cá, e sempre as vagas se esgotam rápido. Estamos felizes em receber ele aqui e ter a oportunidade de desenvolver um trabalho com ele”, destaca Fran.

A oficina

Na ‘Oficina de Circo – Acrobacia em dupla’ a proposta é trabalhar diferentes portagens [acrobacias de dupla e coletivas] a partir das matrizes do portor; poses básicas de equilíbrios dinâmicos e estáticos; desenvolvimento do trabalho de mão a mão e pé/mão, sendo voltada para quem já tem experiência com acrobacia de dupla.

A oficina será ministrada por Rodrigo Mallet, que é Acrobata, malabarista, palhaço e ator com mais de 25 anos de experiência na área artística. Ele é fundador e integrante da ‘Cia Bravata de Circo e Teatro’, membro do ‘CIRCUS – Grupo de Pesquisa em Circo’ e da ABRACE (Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas). Foi coordenador e professor do curso Técnico em Artes Circenses da Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França e professor de Circo no Circo da Cidade – Curitiba–PR. Integrou a cia Los Circo Los (2004/2016). Pós-Doutorado, Doutor e Mestre em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas–UNICAMP. Atualmente Mallet desenvolve pesquisas nas áreas de: corpo, linguagem e arte; circo e teatro de rua; pedagogia do circo; formação do profissional circense; comicidade, acrobacia, malabarismo; equilibrismo e mímica.

“A oficina será segunda e terça, voltada para quem já tem experiência na área, o que vamos aprimorar são as acrobacias de dupla, também conhecida como portagem, que é quando duas pessoas fazem poses e movimentos acrobáticos em dupla. Geralmente quem faz os movimentos e poses são portô que é a pessoa que faz a base e volante, que é a pessoa que sobe”, explica Fran.

“Dentro das possibilidades de acrobacias de dupla a oficina irá desenvolver para pessoas que já tem alguma experiência do ‘mão a mão’, que é quando o portô equilibra o volante ambos apenas com as mãos se tocando, e o ‘pé mão’ que é o volante em pé na mão do portô. São técnicas que necessitam de tempo para serem desenvolvidas e como temos poucas oficinas para quem já é da área se aprimorar, pensamos que a prioridade seria para pessoas já com experiência, então os exercícios propostos já serão um pouco mais avançados”, reforça a idealizadora.

Curso de Circo

Além da oficina, a Cia Pisando Alto inicia fevereiro as aulas de circo, as segundas e sextas-feiras, às 18h30. “A proposta inicial é um curso, de duração de seis meses, onde o público alvo é quem está retomando os treinos, ou quem nunca treinou, mas tem vontade de conhecer, já tem algum histórico de atividade física, e quer saber mais sobre as técnicas circenses. Será modalidade mista, então as aulas serão duas vezes meses, com condicionamento físico, aéreo, flexibilidade, e outras, com evolução ao longo do tempo. As turmas são pequenas, devido ao tamanho do local”, explica a idealizadora Fran Corona. Técnicas como parada de mão, portagem e acrobacias também serão ensinadas. As aulas estão programadas para começar no dia 03 de fevereiro.

E, em formato reduzido, a companhia também Aula de Lira Acrobática, aparelho circense em forma de aro, usado para realizar acrobacias aéreas, e uma das modalidades mais antigas do circo. As aulas serão nas terças e quintas-feiras, com início no dia 11 de fevereiro.

Cia Pisando Alto

A Cia Pisando Alto foi fundada em 2019 pelos artistas e produtores Fran Corona e Moreno Mourão, que pesquisam e trabalham juntos com o circo desde 2012. Ambos se formaram no Curso Técnico em Artes Circenses da Escola Basileu França, em Goiânia-GO, onde também realizaram diversas especializações na área. A companhia se apresenta em espaços abertos e não convencionais, unindo circo e teatro por meio de técnicas como malabarismo, acrobacias, portagem, perna de pau, números aéreos e equilibrismo.

Inscrições

A oficina será realizada nos dias 03 e 04 de fevereiro, das 8h às 12h30, no Ateliê Cênico da Cia Pisando Alto (rua Joaquim Murtinho, 2204, casa 03, Itanhangá Park). O curso será direcionado para quem já tem experiência com acrobacia de dupla. Para se inscrever envie um email para [email protected], com seu nome, contato de WhatsApp e uma breve descrição da sua experiência com as técnicas circenses. E o espetáculo ‘Fragmentada’, será apresentado no dia 08 de fevereiro, às 19 horas, na Praça do Leão (rua Tabaúna, 778, Parque dos Novos Estados).

Serviço: Mais informações pelo telefone/WhatsApp (67) 99169-0788 e pelo Instagram do grupo @pisando.alto.

Por Carolina Rampi