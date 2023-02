Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Paulista

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians enfrenta o Santos neste domingo (26), às 15h (de MS), na Vila Belmiro. Escalado por Fernando Lázaro como segundo volante nos últimos jogos, Giuliano tem empolgado o Corinthians. Ele fará dupla com Roni, em uma função mais recuada do que teve ao longo da carreira.

A dedicação de Giuliano para se adaptar à nova função encanta o técnico. Lázaro queria melhorar a saída de bola do time e gosta do resultado alcançado até agora, ainda que entenda ser necessário mais rotina de treino e que também não seja a única forma de jogar no Campeonato Paulista.

Uma brincadeira que está rolando no dia a dia do Corinthians é que Roni tem dado aulas para Giuliano de como dar carrinho. Roni é o primeiro volante titular do Corinthians, mais vigoroso fisicamente, enquanto Giuliano tem sido adaptado para uma função mais defensiva e precisa desenvolver novos fundamentos, inclusive para tentar recuperar a posse de bola com mais frequência.

Giuliano tem 13 bolas recuperadas nos dois últimos jogos do Corinthians, contra Mirassol e Palmeiras. São estatísticas que animam a comissão técnica do Corinthians, que hoje tem Fausto Vera, Maycon e Du Queiroz na reserva.

Treinos

A adaptação para a nova posição aproximou Giuliano e Fernando Lázaro. O meio-campista se acostumou a perguntar para o treinador, seus auxiliares e analistas de desempenho do Corinthians sobre funções em campo, movimentações e estatísticas.

A impressão é de que ele entendeu que pode ser importante para o time jogando mais recuado e busca o máximo de informações para atender aos pedidos do técnico e criar padrões e conexões para o time.

Giuliano já atuou como volante na seleção brasileira de base, no futebol ucraniano e até no Inter e sempre enxergou a mudança como uma possibilidade para quando ficasse mais velho, o que agora acontece.

Lázaro considera que Giuliano tem uma leitura de jogo privilegiada, o que faz com que a adaptação a uma nova função não seja problemática. Por isso, ele ocupa e fecha espaços, ajuda na marcação, mantém o equilíbrio do time e ainda melhora a saída de trás fazendo a bola circular e até armando jogadas. Prova disso são os três passes para gol nos dois últimos jogos.

Elenco santista

Do outro lado, o Santos está traçando um planejamento para colocar Deivid Washington, ‘xodó’ do técnico Odair Hellmann, à disposição. O jogador de 17 anos teve um edema na coxa esquerda e está em período de recuperação.

Deivid começou a transição de campo nesta última semana junto ao elenco principal. Assim que estiver recuperado, a expectativa é que continue treinando com os profissionais.

Odair acompanhou o rendimento do atacante na Copinha e se encantou pelo seu potencial.

O treinador tem a intenção de utilizá-lo aos poucos, mas quer observar como irá render no dia a dia no CT Rei Pelé.

De qualquer forma, Deivid estará no radar, seja para treinar ou completar o banco de reservas. Ele deve intercalar entre os jogos do sub-20 e treinos no profissional até Odair decidir promover a estreia. Os concorrentes são Marcos Leonardo, Rwan e Raniel.

O Santos estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20 no dia 6 de março, em clássico contra o São Paulo. Deivid Washington deve ser puxado para a base para participar do duelo.

Com informações da Folhapress

