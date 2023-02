Com gol de Rony, Palmeiras vence Bragantino

O Palmeiras repetiu a receita usada no dérbi da semana passada e derrotou o Bragantino com Rony brilhando, nesta quarta-feira (22). O atacante, de cabeça, abriu o placar no Allianz Parque e deu assistência para Breno Lopes, já nos minutos finais, decretar o 2 a 0 em um jogo nervoso válido pelo Campeonato Paulista.

A vitória foi a 100ª de Abel Ferreira pelo clube e manteve a invencibilidade alviverde no estadual. A equipe é líder do Grupo D com 24 pontos e, de quebra, já sabe quem vai enfrentar nas quartas de final: o São Bernardo, 2° colocado da chave e também classificado antecipadamente.

Os mandantes mostraram eficiência no ataque e contaram com um Weverton inspirado na defesa. O goleiro protagonizou grandes intervenções, principalmente no 2° tempo, e evitou o empate antes do gol de Breno Lopes.

O Palmeiras volta a jogar no domingo (26), contra a Ferroviária, dentro do Allianz Parque, e garante a liderança do grupo caso some três pontos e o time do ABC perca para o São Paulo no sábado (25). O Bragantino, por outro lado, ficou com 14 pontos e na 2ª posição do Grupo A. O time de Pedro Caixinha recebe o Ituano no fim de semana e se vê ameaçada pelo Santos, que tem 13.

Gols do e destaques

O Palmeiras até chegou a ser atacado nos dez primeiros minutos, mas fez valer o entrosamento e abriu o placar em filme repetido do dérbi diante do Corinthians na semana passada. Raphael Veiga cobrou escanteio pela esquerda e o baixinho Rony, de 1,66m, cabeceou para o fundo do gol de Cleiton, que saiu errado e não viu a cor da bola: 1 a 0.

Jogo fica nervoso

O gol desencadeou uma série de entradas mais duras por parte das duas equipes. O clima esquentou até aos 35 minutos, quando a confusão foi instalada de vez. Jadsom fez falta em Gabriel Menino e, segundos depois, Endrick levantou Juninho Capixaba com um carrinho. Em meio ao empurra-empurra causado pelos lances, tanto o jovem atacante quanto o goleiro Weverton foram amarelados pelo árbitro Douglas Marques das Flores.

Abel se irrita e é contido

Em meio as faltas dos visitantes, o técnico do Palmeiras se irritou com o juiz e quase entrou em campo para reclamar. O português precisou ser contido por seus auxiliares e chegou a conversar com o compatriota Pedro Caixinha, técnico da equipe visitante, para acalmar os ânimos antes do intervalo.

Bragantino assusta

A equipe de Bragança voltou para o 2° tempo disposta a incomodar o Palmeiras e obteve êxito, principalmente, com as investidas de Sorriso. Primeiro, ele carimbou a zaga palmeirense em rebote de escanteio e, pouco depois, ficou cara a cara com Weverton e acabou superado pelo goleiro. Bruninho e Juninho Capixaba também forçaram defesas do adversário.

2×0 liquidado com Breno Lopes

O Bragantino se arriscou ainda mais para o ataque nos acréscimos e abriu espaço para o Palmeiras. Em uma investida alviverde pela esquerda, Rony acionou Breno Lopes, que fintou o marcador, invadiu a área e fuzilou o gol de Cleiton para sacramentar o placar: 2 a 0.

Com informações da Folhapress.

