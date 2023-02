Segundo sorteio da Nota MS Premiada ocorre neste sábado

Neste sábado (25), o programa “Nota MS Premiada” realiza o segundo sorteio dos R$ 300 mil disponibilizado pelo Governo Estadual. Os consumidores de Mato Grosso do Sul que inseriram o CPF nas notas fiscais emitidas no mês de janeiro podem conferir se foram contemplados com a premiação.

A premiação é sorteada uma vez por mês, levando em conta os números da Mega-Sena. Neste mês, dos R$ 300 mil, R$ 100 mil será dividido entre os contribuintes que acertarem as seis dezenas e R$ 200 mil entre os que acertaram a quina.

Desde sua criação, em 2020, a Nota MS Premiada já contemplou 116 pessoas com a sena e 12.460 pessoas com a quina, que equivalem a mais de 10 milhões sorteados. Desse valor, quase 6 milhões foram pagos e em média 4 milhões de prêmios não foram reclamados, sendo direcionados ao Fundo de Habitação.

De acordo com o site oficial, o programa surgiu como uma forma de combater a sonegação fiscal e de aumentar a arrecadação do Estado.

As datas dos concursos são publicadas em calendário pelo Governo Estadual. Compras a partir de R$ 1 já podem participar do sorteio, que será sempre no mês posterior à emissão da nota fiscal.

A emissão da nota fiscal é uma obrigação do estabelecimento comercial e é um direito do consumidor. Para saber se foi contemplado no sorteio, basta conferir o seu CPF no site do programa (https://www.notamspremiada.ms.gov.br/).

