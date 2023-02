Idoso morre após levar dez facadas; três suspeitos foram presos

Custódio Machado, de 75 anos, foi encontrado morto na noite da última sexta-feira (25), dentro da própria casa, na Rua A, no bairro Vale do Amanhecer, em Costa Rica, município localizado a 327 km da capital. Três suspeitos foram localizados e presos.

De acordo com o perito criminal, Rodrigo Wenceslau, o idoso foi morto com pelo menos 10 facadas. Foram constatados cortes no pescoço, que apresentam tentativa de degolamento, além de facadas no tórax e no abdômen.

Também há indícios de lesões de defesa, que indicam uma provável discussão no local, na qual a vítima tentou se defender do autor no momento das facadas.

Conforme apuração do jornal MS Todo Dia, familiares de Custódio relataram que ele mora no município de Costa Rica há anos. Segundo eles, a vítima receberia nesta sexta-feira (25) o dinheiro de sua aposentadoria; e que, constantemente, recebia colegas em sua residência. A partir dessas informações, a Polícia investiga a possibilidade do crime ser um latrocínio.

No local do crime, agentes da polícia encontraram, ao lado da vítima, uma carteira sem dinheiro. No lixo, havia restos de corotes de pinga e carteiras de cigarros, indicando que passaram a tarde toda bebendo na residência, de acordo com o jornal local.

Suspeitas

Ainda não foi constatado com exatidão o horário do crime. Um dos filhos da vítima afirma que havia visitado o pai na manhã da sexta-feira (25), por volta das 08h para entregar a aposentadoria ao pai. Mais tarde, ele depois levou o almoço ao senhor Custódio. Por volta das 14h, o filho relata que passou em frente à residência e viu algumas pessoas lá dentro.

Já o outro filho da vítima comentou que por volta das 17h30 passou em frente à casa do pai e que estava tudo fechado, então cogitou que ele estaria dormindo. Foi quando no início da noite recebeu a notícia que o pai teria sido assassinado brutalmente.

Um dos filhos relatou ao jornal local que se preocupava com as amizades do pai, já que presenciou muita bebedeira no local.

Investigações

Durante as investigações, três pessoas suspeitas de envolvimento com o crime já foram presas e encaminhadas à delegacia de Polícia Civil de Costa Rica.

Ao lado da residência onde o homicídio ocorreu, há uma loja de construção com câmeras de segurança, com as quais a polícia fará a análise das imagens para a investigação.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para dar continuidade às investigações da causa da morte e demais indícios do crime. Além do IML, estiveram no local a Polícia Científica, Perícia, Polícia Civil e Polícia Militar.

A autoria e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas. O caso foi registrado como homicídio e segue em investigação.

Com informações do jornal MS Todo Dia

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: