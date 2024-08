Corinthians e Grêmio buscam vitória em duelo decisivo em Competições Sul-Americanas

Na noite desta quarta-feira (21), Corinthians e Grêmio entram em campo para defender a vantagem conquistada na semana passada e buscar a classificação para as fases seguintes de competições sul-americanas.

Corinthians X Bragantino – Copa Sul-Americana

O Corinthians, conhecido como Timão, recebe o Bragantino na Neo Química Arena, em São Paulo, às 20h30 (horário de MS), para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, disputado fora de casa, o Alvinegro venceu por 2 a 1, garantindo uma ligeira vantagem para o confronto decisivo.

A provável escalação do Corinthians, comandado pelo técnico Ramón Díaz, inclui Hugo Souza no gol; uma defesa formada por Cacá, Gustavo Henrique e Félix Torres; Fagner, Charles, Ryan e Matheus Bidu (ou Hugo) no meio-campo; e um ataque que pode contar com Rodrigo Garro (ou Wesley) e Igor Coronado, além de Giovane (ou Pedro Raul) como referência no ataque.

Grêmio X Fluminense – Libertadores da América

Enquanto isso, o Grêmio tem um desafio fora de casa ao enfrentar o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 18h (horário de MS), pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Tricolor gaúcho venceu o primeiro confronto por 2 a 1 no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e agora busca segurar o resultado para garantir a vaga nas quartas de final.

Renato Portaluppi, treinador do Grêmio, deve escalar um time competitivo, com Marchesín no gol; uma linha defensiva formada por Gustavo Martins (ou Cristaldo), Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Dodi e Reinaldo no meio; e um trio de ataque composto por Pavon, Soteldo e Braithwaite.

Pelo lado do Fluminense, o técnico Mano Menezes deve escalar Fábio no gol; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Guga na defesa; André, Nonato (ou Martinelli) e Ganso no meio-campo; e Arias, Serna e Kauã Elias no ataque.

