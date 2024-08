Atenção: linha 192 do SAMU ficará interrompida na madrugada desta quarta-feira

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) informou nesta terça-feira (20), que a linha 192 do SAMU será interrompida na madrugada desta quarta-feira (21), por 30 minutos.

Conforme comunicado da pasta, o motivo se dá a necessidade de atualização do sistema a pedido da empresa que presta suporte técnico. A demanda, em caráter de urgência, ocorrerá às 3h da manhã.

Durante o período de interrupção temporária, o SAMU colocará à disposição da população 2 números de telefone: (67) 99873-2560 e (67) 99662-7318.

A Sesau ainda ressaltou que os contatos só estarão disponíveis no período de atualização do sistema PABX, durante o prazo máximo de 30 minutos, e após a atualização todo o contato deverá ser realizado via 192.

