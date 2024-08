Moradora relata que tragédia em barragem era esperada desde 1996

Após o rompimento da barragem do condomínio Nasa Park manhã desta terça-feira (20), um trecho da BR- 163 entre Campo Grande e Jaraguari está bloqueado devido a alagamento no local. O incidente abriu uma cratera na rodovia, devido o volume da água.

Além dos danos na pista a água destruiu totalmente casas da zona rural, Gabriela do Prado Lopes, moradora próxima a região do rompimento relata que a situação da barragem já havia sido denunciada em 1996, mas que nunca as autoridades nunca realizaram nenhuma ação para evitar que um incidente como o de hoje, acontecesse.

” Em 1996 a gente denunciou, meu pai, informou que um dia o Nasa Park ia estourar. E eles, ao invés de resolver a questão, aumentaram ainda mais a represa, a barragem. Nem a Decati e PMA veio ver. “, relatou.

Gabriela conta que se não fosse a ligação de um vizinho teria perdido tudo inclusive sua família. “O vizinho me ligou, e disse para avisar meu pai. Eu tenho um filho especial e outras crianças para retirar do local, sair rápido. Foi a conta dele desligar e ligar pro meu irmão. Graças a Deus a gente tinha a torre de telefone aqui que é paga, porque senão eu tinha perdido meus filhos, minha família. ” concluiu.

A moradora cobra fiscalização, pois as denuncias existem há anos . “Em ano eleitoral aparece muita gente aqui, diz que vão fiscalizar isso aqui. Tem que fiscalizar todo dia, não é um dia, dois dias, são anos e esperar acontecer uma tragédia dessa.”, lamentou.

Gabriela ainda pontua que poderiam ter avisado os moradores antes para tentar salvar o dava.

“Se tivesse acontecido à noite, hoje vocês não estariam aqui fazendo reportagem, vocês estariam vendo só o destroço, igual foi em Brumadinho (MG). Porque ninguém teve capacidade de fiscalizar. Ninguém teve capacidade, a hora que estourou, vim avisar, finalizou.

Com informações da repórter Juliana Aguiar

