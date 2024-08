Primeira Divisão: Flu e Corinthians duelam para fugir do Z4

Com desfalques na defesa, Tricolor recebe o Alvinegro no Maracanã

O Fluminense encara o Corinthians neste sábado (17), às 20h (de MS), no estádio do Maracanã. As equipes buscam fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O treinador Mano Menezes, do Tricolor, ganhou uma dor de cabeça para o restante temporada. Quarta-feira (14), Diogo Barbosa passou por uma cirurgia no joelho direito para tratar uma lesão no menisco.

A lesão do lateral esquerdo ocorreu no clássico contra o Vasco, no último sábado (10), pelo Campeonato Brasileiro. No comunicado divulgado pelo Fluminense, não foi informado o prazo de recuperação do lateral-esquerdo.

“O lateral esquerdo Diogo Barbosa foi submetido, na tarde desta quarta-feira (14), a uma Artroscopia de Joelho Direto, para tratamento de uma lesão meniscal, ocorrida no sábado (10), na partida contra o Vasco. O procedimento, que foi realizado pela equipe médica do Fluminense, chefiada pelo Dr. Douglas Santos, transcorreu sem problemas e o jogador terá alta nesta quinta-feira”, foi escrito.

A lesão é mais um problema para o Fluminense na lateral-esquerda. O Tricolor carioca já não conta com Marcelo há alguns jogos. Ele está com dores na coxa e é desfalque por tempo indeterminado.

O escolhido por Mano Menezes para assumir a função na lateral foi o jovem Esquerdinha, de 18 anos. Ele entrou durante o jogo contra o Vasco, no lugar do próprio Diogo Barbosa, e foi titular diante do Grêmio na última terça-feira, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Uma possível escalação tricolor para esta noite tem Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Esquerdinha, André, Alexsander, Ganso, Arias, Keno e Kauã Elias.

O Corinthians

O Timão encerrou na manhã de ontem (16) a preparação para o jogo contra o Fluminense, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, a equipe de Ramón Díaz terá o retorno do meia Igor Coronado, que cumpriu suspensão diante do Red Bull Bragantino, no último final de semana.

Se por um lado Coronado retorna, por outro a equipe seguirá com desfalques importantes. Yuri Alberto está em transição após cirurgia de retirada da vesícula biliar, Alex Santana sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda e Raniele foi diagnosticado com estiramento na panturrilha direita.

Romero, que recentemente sofreu desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, é dúvida.

Assim, o Corinthians deve ir a campo com: Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), Cacá, André Ramalho e Hugo; Ryan, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Giovane (Romero).

No CT Joaquim Grava, após um trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado, o técnico Ramón Díaz comandou um exercício tático com várias alterações e instruções. Jogadas de bola parada ofensivas e defensivas também foram trabalhadas pela comissão técnica.

Dez garotos das categorias de base do Timão trabalharam com a equipe principal nesta manhã: o zagueiro Rodrigo Richard (2007); os laterais Tabone (2005) e Rafael Candido (2007); os meias Pedro Neto (2008), Caraguá (2007), Joaquim (2008), Luiz Eduardo (2007) e Bruno (2007); e os atacantes Araújo (2007) e Kawê (2007).

Por Gazeta Press

