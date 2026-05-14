Corinthians e Flamengo defendem vantagem em jogos decisivos da Copa do Brasil nesta quinta-feira

O Corinthians recebe o Barra nesta quinta-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Atual campeão do torneio, o Timão entra em campo com vantagem após vencer a partida de ida por 1 a 0, fora de casa, com gol de Jesse Lingard. Com o resultado, a equipe comandada por Fernando Diniz joga pelo empate para avançar às oitavas de final, enquanto o Barra precisa vencer em Itaquera para manter viva a histórica campanha na competição nacional. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

O Corinthians tenta confirmar o bom desempenho nas competições eliminatórias em meio a uma temporada marcada por oscilações no Campeonato Brasileiro. Além da vantagem na Copa do Brasil, o clube paulista já garantiu vaga antecipada nas oitavas de final da Libertadores. Para o confronto desta noite, Diniz deve repetir a base da equipe que venceu o clássico no fim de semana, com possível retorno de André no meio-campo na vaga de Allan. O departamento médico, porém, segue sendo preocupação: Memphis Depay, Kayke, Charles, João Pedro Tchoca e Hugo Farias continuam fora, enquanto Vitinho ainda é dúvida. Do outro lado, o Barra aposta na solidez defensiva que eliminou América-MG e Volta Redonda nos pênaltis, com destaque para o goleiro Ewerton, que já defendeu quatro cobranças na competição.

Mais tarde, às 21h30, Vitória e Flamengo duelam no Barradão, em Salvador, também pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. No primeiro confronto, disputado no Maracanã, o Flamengo venceu por 2 a 1 em partida marcada por reclamações do clube baiano em relação à arbitragem. Com a vantagem, o Rubro-Negro carioca joga pelo empate para avançar, enquanto o Vitória precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois gols para garantir classificação direta. O confronto terá transmissão do SporTV e Premiere.

O Vitória chega embalado após quatro jogos de invencibilidade e tenta transformar o bom momento em classificação histórica diante da torcida. A equipe de Jair Ventura vem de vaga na semifinal da Copa do Nordeste e ocupa a décima colocação do Brasileirão. Já o Flamengo atravessa uma das melhores fases da temporada, acumulando dez partidas sem derrota e brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, além de estar próximo de confirmar vaga nas oitavas da Libertadores. Para o duelo no Barradão, Leonardo Jardim deve promover mudanças pontuais na equipe, enquanto segue sem poder contar com Pulgar, Paquetá e Arrascaeta, lesionados.

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