Ancelotti diz que presença de Neymar na Copa de 2026 dependerá do desempenho em campo

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou nesta quarta-feira (13) que a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 dependerá exclusivamente do desempenho do atacante nos próximos meses.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o treinador destacou que acompanha a recuperação física do camisa 10 e afirmou que uma futura convocação será definida pelo rendimento apresentado dentro de campo. “A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador mostrar em campo”, declarou Ancelotti.

O técnico italiano ressaltou que a principal preocupação da comissão técnica é a condição física do atacante, que ainda tenta recuperar ritmo de jogo após uma sequência de problemas físicos recentes. Segundo Ancelotti, o talento do jogador nunca esteve em discussão. “Com Neymar, só precisamos avaliar sua condição física, porque seu talento está acima de qualquer dúvida”, afirmou.

Durante a entrevista, Ancelotti também comentou sobre a expectativa de comandar o Brasil na Copa do Mundo FIFA 2026. O treinador disse viver o desafio com entusiasmo e destacou o peso histórico da Seleção Brasileira no cenário mundial. “Não sou obcecado por vencer a Copa do Mundo. Mas tenho o prazer e a paixão de viver este momento liderando a seleção mais importante do mundo”, declarou.

O comandante da Seleção ainda saiu em defesa de Vinícius Júnior, frequentemente alvo de críticas pelas atuações com a camisa do Brasil. De acordo com Ancelotti, a comissão técnica trabalha para reduzir a pressão sobre o atacante do Real Madrid e permitir que ele atue com mais liberdade.

“Nosso trabalho na seleção é tirar um pouco desse peso dos ombros dele para que possa jogar com alegria, energia e todas as qualidades que possui”, explicou o treinador.

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