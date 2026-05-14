Condutor de carro furtado é abordado, tenta fugir, mas acaba preso pela PRF em MS

Os policiais também descobriram que o motorista possuía um mandado de prisão para cumprimento, por tráfico de drogas

Nesta quinta-feira (14), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo com registro de furto em Ponta Porã. Condutor tentou fugir da abordagem, mas acabou preso pelos policiais que trabalhavam no local.

Nas fiscalizações na região de fronteira, os policiais deram ordem de parada a Toyota/Hilux SW4, mas o condutor não obedeceu e iniciou fuga. Foi iniciada a perseguição até que o veículo foi abordado e o condutor detido.

O veículo utilizava placas falsas e possuía registro de furto, desde 18 de abril, em Alfenas (MG), conforme constatado na inspeção. Os policiais também descobriram que o motorista possuía um mandado de prisão para cumprimento, por tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Ponta Porã, cidade onde o caso ocorreu.

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