PRF apreende 8,3 toneladas de maconha dentro de caminhão em Naviraí

No veículo, também foi encontrado haxixe; Motorista disse ter pego a droga em Amambai mas não sabia o destino do ilícito

Na úlitma quinta-feira (14), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 8.310 quilos de maconha que estavam escondidas dento do compartimento de carga de um caminhão em Naviraí.

Os policiais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram o veículo. Os motorista foi questionado e os policiais notaram que o motorista apresentava nervosismo ao ser perguntado sobre a viagem.

Foi realizada uma vistoria no compartimento de carga do veículo e encontrada grande quantidade de maconha, totalizando 8.268 quilos de maconha e 41 quilos de haxixe. O motorista disse ter pego a droga em Amambai (MS) mas não sabia o destino do ilícito.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Naviraí, cidade onde ocorreu o crime.

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