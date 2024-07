Copa Elite Mace: celebrando o espírito esportivo e solidário

Desde 2006, a Copa Elite se estabeleceu como o principal evento esportivo escolar do país, atraindo milhares de estudantes, familiares e amigos em uma celebração única de competição, camaradagem e solidariedade. No último dia 13, o Elite Rede de Ensino promoveu a Copa Elite Mace, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A competição organizou também o ‘Elite do Bem’, estimulando os alunos a doarem alimentos não perecíveis que serão destinados ao Projeto Mãos Unidas Comunidade Cristo Luz dos Povos.

O projeto faz 1100 refeições por semana, que são distribuídas para moradores de rua. A Copa Elite Mace arrecadou 500 quilos de alimentos não perecíveis para a causa. A iniciativa não se limita apenas à Copa Elite, mas é parte de um esforço contínuo ao longo do ano letivo, com várias ações solidárias promovidas sob a chancela do “Elite do Bem”. Projetos pedagógicos em toda a rede incluem doações de alimentos, agasalhos, lacres de refrigerantes, tampinhas, ração e muito mais, com o objetivo de cultivar nos alunos o senso de fraternidade e respeito pelos menos favorecidos.

Para Wilson Buzinaro, diretor do Elite Mace, esta é uma oportunidade de os alunos aprenderem a lidar com a competição de forma saudável, entendendo que tanto ganhar quanto perder faz parte da experiência, assim como é igualmente importante estimular a solidariedade. “Para nós, é essencial que os alunos entendam a importância de competir de forma saudável. Ganhar ou perder são experiências que fazem parte do aprendizado, mas o principal é desenvolver o espírito de solidariedade e colaboração”, afirma.

A Copa Elite acontece, ao longo do ano, em todas as suas 52 unidades espalhadas por oito estados do País e o Distrito Federal. Juntos, pais e responsáveis participam de atividades como guerra com bolas, corrida com obstáculos, pique-bandeira, queimado, dodgeball, passa e derruba. “A Copa Elite é um evento que une toda a comunidade escolar em atividades divertidas e desafiadoras, promovendo não apenas a saúde física, mas também o espírito de equipe e a convivência harmoniosa entre os participantes”, completa.

