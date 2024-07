Indígenas de Miranda recebem a 4ª edição do Programa MS em Ação: Segurança e Cidadania

O Programa ofertará serviços essenciais para mais de 9 mil indígenas que vivem nas 13 comunidades presentes no município

Nesta sexta-feira (05), a partir das 18h, será realizada na Escola Municipal Indígena Pólo Coronel Nicolau Horta Barbosa, na Aldeia Cachoeirinha a abertura da 4ª edição do Programa MS em Ação; Segurança e Cidadania, coordenado pela Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) e pela SEC (Secretaria de Estado da Cidadania). O Programa tem como objetivo atender os povos Indígenas do Pantanal no município de Miranda com serviços essenciais para mais de 9 mil indígenas que vivem nas 13 comunidades do município.

Serão atendidas as comunidades indígenas: Cachoeirinha; Argola; Babaçu; Boa Esperança; Lagoinha; Lalima; Mãe Terra; Moreira; Morrinho; Passarinho; Kinikinau; Kay Koe e Nossa Senhora de Fátima.

A população Indígena terá serviços voltados para a emissão de documentos pessoais, atendimentos na Defensoria Pública, solicitação de benefícios junto ao INSS, consultas médicas, vacinação, além de poderem casarem ou divorciarem. Os atendimentos continuarão no sábado (06) e domingo (09), disponibilizados pelos 40 parceiros que compõe a equipe. Nestes dois dias, os Indígenas poderão contemplar palestras, cursos, exposições de materiais e aeronave, sala de cinema e brinquedos para as crianças brincarem enquanto os pais recebem atendimento.

Desde a primeira edição, o MS em Ação: Segurança e Cidadania atendeu 17.400 pessoas e realizou a emissão de 3.464 documentos, promovendo a garantia dos direitos fundamentais, além da aproximação das forças de segurança com as comunidades, que ajudam no desenvolvimento sustentável e inclusivo com respeito e preservação cultural por onde passou.

MS EM AÇÃO: SEGURANÇA E CIDADANIA

05 de julho de 2024

18h30 – abertura oficial

Local: Escola Municipal Indígena Pólo Coronel Nicolau Horta Barbosa, na Aldeia Cachoeirinha.

06 de julho de 2024

09h às 12h e 14h às 17h – Atendimentos

Local: Escola Municipal Indígena Pólo Coronel Nicolau Horta Barbosa, na Aldeia Cachoeirinha.

07 de julho de 2024

08h às 12h e 13h às 16h – Atendimentos

Local: Escola Municipal Indígena Pólo Coronel Nicolau Horta Barbosa, na Aldeia Cachoeirinha.

*Com informações da Agência de Notícias MS

