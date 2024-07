Homem de 40 anos é preso por amazenar vídeos e fotos de abuso sexual infantil

A 21ª fase da operação Sentinela foi deflagrada na manhã desta sexta(05) e durante as diligências, um homem de 40 anos foi preso em flagrante por armazenamento de material de abuso sexual infantil em Campo Grande.

O homem é pedreiro, morador do bairro Vida Nova em Campo Grande. A investigação durou cerca de 3 meses e o indivíduo foi localizado após sua intensa atividade cibernética em locais distintos de Campo Grande, no Bairro Jardim Aeroporto e Vida Nova.

Ele possuia acesso e armazenamento de grande quantidade de vídeos e fotos, com cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. O home foi preso em flagrante e levado para a DEPCA e teve o aparelho celular apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística.

A operação “Sentinela” é realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e recebe o nome porque tem como objetivo a repressão da exploração sexual infanto-juvenil, através do monitoramento constante de atividades ilícitas, em meio virtual.

A DEPCA realiza as investigações com parceria da National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC (EUA) e Polícia Federal.

