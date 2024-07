Mês de julho inicia com atrações culturais no Estado

Além de muita diversão, as festividades também promovem conhecimento e ajuda para organizações sem fins lucrativos

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) junto a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), promovem uma agenda de julho com festividades que contemplará Campo Grande, Bonito e Nioaque.

Dentre as festividades está a tradicional festa da OAB/MS, com muita diversão e solidariedade; o primeiro arraiá da Cufa (Central Única de Favelas) que terá barracas com comidas típicas e uma programação cultural intensa; os arraiás da Paróquia São José e o Santuário Nossa Senhora da Abadia; e A Festa de São Bento, que comemora os 10 anos do Sítio Divina Misericórdia.

Outro destaque é a festa julina do Capivara Blasé, o Capivara Caipira, que acontece hoje (5), no gramado da Esplanada Ferroviária. O evento contará com comidas típicas, área kids e o famoso “Mel da Capivara”. A festa é para todas as idades e a entrada é gratuita, começando às 18h.

No domingo (7), o projeto Som da Concha traz ao Parque das Nações Indígenas o show “Una Aza”, do artista jardinense Ossuna Braza, seguido pelo espetáculo “Jazz e Viola” de Marcos Assunção a partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles.

Em Bonito acontecerá na Praça da Liberdade a sedia a Flib (Feira Literária de Bonito), com o tema “Literatura: Fronteiras e Travessias”. A programação inclui rodas de conversa, oficinas e shows, proporcionando uma imersão cultural e diversificada. Entre os destaques de hoje estão a roda de conversa com Kaka Werá e o show musical com Tukum (RJ).

