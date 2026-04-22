Inscrições para ginástica rítmica seguem abertas até o fim do mês; saiba como se inscrever

As inscrições seguem abertas para as meninas interessadas em participar das aulas gratuitas de Ginástica Rítmica no novo polo do Parque Ayrton Senna, no Conjunto Aero Rancho.

A iniciativa, realizada por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), amplia o acesso ao esporte na Capital e segue com atendimento durante todo o mês de abril. As inscrições são presenciais, realizadas no próprio local das aulas, às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 17h. A previsão é que as atividades comecem em maio.

Voltada para meninas de 5 a 12 anos, a modalidade combina movimentos corporais com o uso de aparelhos como fitas, bolas, arcos e maças, contribuindo para o desenvolvimento motor, coordenação, postura e disciplina.

Atualmente, o programa já atende cerca de 150 alunas em Campo Grande e é considerado um dos mais tradicionais do município, com mais de 15 anos de história e formação de atletas que participam de competições regionais, estaduais e nacionais.

Além dos benefícios físicos, a ginástica rítmica também tem papel importante na formação social, incentivando valores como disciplina, respeito, autoestima e trabalho em equipe.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (67) 99645-2026.