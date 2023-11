Com 324 atletas, Brasil marca presença na cerimônia de abertura dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023

Delegação Brasileira Brilha na Cerimônia de Abertura dos Jogos Parapan-Americanos em Santiago, Chile

Na noite desta sexta-feira, 17, a delegação brasileira, composta por 324 atletas, marcou presença com destaque na cerimônia de abertura dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, Chile. Desfilando no Estádio Nacional, o Brasil foi a quinta delegação a entrar no estádio, liderada pelos porta-bandeiras Claudiney Batista e Mariana D’Andrea. A solenidade foi transmitida ao vivo pelos canais SporTV.

A magnitude da delegação brasileira nesta edição do Parapan torna esta missão em Santiago a maior da história do país no evento. Os atletas foram recebidos calorosamente pelo público, que ocupou boa parte dos 48 mil lugares do estádio. O evento contou com a presença de importantes autoridades, como o presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, o presidente do Comitê Paralímpico Americano (APC), Julio César Ávila Sarria, o presidente do Chile, Gabriel Boric, o ministro do Esporte, Jaime Pizarro, e a medalhista para-panamericana Valentina Muñoz.

A cerimônia de abertura encantou os presentes com música, dança e elementos culturais chilenos. O público participou entusiasticamente, entoando o famoso grito de guerra “Chi, chi, chi, le, le, le. Viva Chile!”. Após os desfiles, os espectadores protagonizaram um espetáculo nas arquibancadas, acendendo as lanternas de seus celulares.

A encenação que seguiu representou o cotidiano em Santiago, enfatizando a efervescência, diversidade e pluralidade da cidade. As cantoras Ana Tijoux e Kya, junto ao grupo Movimento Original, encerraram a cerimônia com uma performance remixada da música “A la cima”, tema oficial dos Jogos Parapan-Americanos 2023. Um belo show de luzes protagonizado por 300 drones iluminou o céu sobre o Estádio Nacional.

A tocha parapan-americana foi conduzida por atletas chilenos, encerrando com o fundista Cristian Valenzuela acendendo a pira. Durante a competição, que será transmitida pelos canais SporTV, o Brasil contará com 324 atletas de 23 estados e do Distrito Federal. A delegação é composta por 190 homens e 134 mulheres, participantes de 16 modalidades. A competição, que reúne cerca de 1.900 esportistas de 31 países, promete ser intensa e emocionante.

Os atletas Claudiney Batista e Mariana D’Andrea, que lideraram a delegação, são integrantes do Programa Loterias Caixa Atletas de Alto Nível, beneficiando 91 atletas, e também fazem parte do Time São Paulo, uma parceria entre o CPB e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, que beneficia 106 atletas de 14 modalidades.

Com informações do comite Paralímpico do Brasil

