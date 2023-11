Procon/MS realiza atendimento nas Moreninhas e no bairro Paulo Coelho Machado neste sábado

Hoje, sábado, 18 de novembro, a equipes do Procon/MS, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), estarão realizando atendimentos em dois bairros de Campo Grande. A iniciativa visa aproximar os serviços de orientação e defesa do consumidor da população.

A van do Procon na Rua estará disponível para atender os consumidores no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, das 8h às 15h. Esta ação faz parte do ‘Dia D’ de combate às arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), com o apoio do projeto Ação Cidadania da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), visando conscientizar a população sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti na prevenção de doenças.

Já no bairro Paulo Coelho Machado, o Mutirão do Povo, promovido pelo SBTMS, proporcionará orientações e a abertura de reclamações das 8h às 13h. O local de atendimento será na Escola Municipal Ana Lucia de Oliveira Batista, situada na Rua Perciliana Barbosa Ferreira, nº 540.

Para a abertura de reclamação, é necessário apresentar original e cópia do documento de identificação com foto, comprovante de residência atualizado ou declaração de próprio punho, além de detalhes sobre a relação de consumo com a empresa, como contrato, comprovante de pagamento ou boleto.

Além das ações nos bairros, os consumidores podem procurar o atendimento do Procon/MS na Rua 13 de Junho, nº 930, no Centro, assim como nas unidades do Fácil Aero Rancho, Bosque dos Ipês e no Cijus (Centro Integrado de Justiça). Reclamações também podem ser protocoladas no site da instituição, e dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 151.

Não perca a oportunidade de obter orientações e buscar soluções para questões relacionadas ao consumo neste sábado, com o Procon/MS mais próximo da comunidade.

Com informações do repórter Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS



